Die Tigers Tübingen haben nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge 88:80 bei Aufsteiger Münster gewonnen und sind damit gewappnet fürs Topspiel am Sonntag zu Hause gegen Spitzenreiter Vechta.

Mateo Seric hat den Tübinger Zweitliga-Basketballern wie vor vier Wochen den Sieg gegen Aufsteiger WWU Baskets Münster gerettet. FOTO: STEFFENS/EIBNER Mateo Seric hat den Tübinger Zweitliga-Basketballern wie vor vier Wochen den Sieg gegen Aufsteiger WWU Baskets Münster gerettet. FOTO: STEFFENS/EIBNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.