Für Gianni Otto, Kapitän der Tigers Tübingen, war das Bundesliga-Derby gegen die MHP Riesen Ludwigsburg in gleich doppelter Hinsicht eine besondere Partie. Der gebürtige Remsecker erklärt, wieso dem Aufsteiger am Ende keine Überraschung gelungen ist.

Mit einer großen Spielintelligenz ausgestattet: Tigers-Kapitän Gianni Otto. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke Mit einer großen Spielintelligenz ausgestattet: Tigers-Kapitän Gianni Otto. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.