Auch 32 Punkte von Jhivvan Jackson (links) können die Tigers-Niederlage in Ludwigsburg nicht verhindern. Jonathan Bähre (rechts) vom Sieger-Team ist beim Rebound einer der stärksten Spieler der Partie. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander Auch 32 Punkte von Jhivvan Jackson (links) können die Tigers-Niederlage in Ludwigsburg nicht verhindern. Jonathan Bähre (rechts) vom Sieger-Team ist beim Rebound einer der stärksten Spieler der Partie. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.