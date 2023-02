Tübinger 19-Punkte-Lauf zum 79:59 in Jena

Bitte aktivieren Sie Javascript

JENA. Der Schlüssel zum Sieg war eine gute Leistung der Tigers in der Defensive nach dem Seitenwechsel. Nur 16 Zähler erzielten die Thüringer in den Vierteln drei und vier – letztendlich viel zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen. Im Schlussabschnitt konnte das Team von Marius Linartas sogar nur magere fünf Zähler eintüten. Dabei sah es zu Beginn noch gut aus für den Gastgeber.

Mit einem variablen und schnellen Spiel hatten die Hausherren zunächst die Oberhand. Nach 14 Minuten führte die Linartas-Truppe sogar mit 32:23. Je länger die Begegnung aber ging, desto mehr baute der Tübinger Gegner ab. Delante Jones erzielte in Minute 18 per Dreier die erste Führung (38:37) für die Gäste. Mateo Šeric schloss mit einem Sprungwurf den19:0-Lauf der Tigers und erzielte damit auch die letzten Punkte der Begegnung. Jena blieb in den finalen sechs Minuten ohne Zähler.

Verzweifelte Dreier und viele Fehler prägten den Auftritt der Hausherren. Seth Allen für Jena und Zac Seljaas für Tübingen waren mit 13 Punkten die beiden Topscorer der Partie. Erneut ging das Duell um die Rebounds mit 40:36 an den Gegner. Doch 21:10 Assists für die Raubkatzen sowie eine gute Quote aus der Distanz (zehn von 21 Versuchen, 48 Prozent) sicherten den 17. Saisonsieg der Jansson-Schützlinge.

Nach der Partie bei Medipolis SC Jena steht für alle Teams in der 2. Basketball-Bundesliga nun die Länderspielpause an. Diese Auszeit benötigen auch die Tigers ganz dringend, um sich von den Strapazen der vergangenen Wochen zu erholen, zu genesen und gleichzeitig Kraft für das letzte Drittel der Hauptrunde zu sammeln. Weiter geht es für die Tübinger mit einem Doppelspieltag vor den eigenen Fans. Am Freitag, 3. März, empfangen die Tigers die VfL Kirchheim Knights zum Derby in der Paul Horn-Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Keine 48 Stunden später geht es gegen den Aufsteiger, die ART Giants Düsseldorf. Hochball ist am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr in der Paul Horn-Arena. (GEA)