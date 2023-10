Dass die Tübinger Bundesliga-Basketballer das Duell der Aufsteiger in Vechta mit 72:103 (42:55) verloren haben, wiegt keineswegs so schwer wie der möglicherweise längerfristige Ausfall von Aatu Kivimäki.

Erol Ersek (mit Ball) im Duell mit dem Rastaner Joel-Sadu Aminu. Foto: Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto Erol Ersek (mit Ball) im Duell mit dem Rastaner Joel-Sadu Aminu. Foto: Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.