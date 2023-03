Siegesserie gerissen: Tigers Tübingen verlieren 82:98 in Bochum

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHUM. Es hat nicht sollen sein. Die siebte Saison-Niederlage war gleichzeitig die bislang höchste. Zu allem Überfluss kassierten die Raubkatzen in dieser Spielzeit noch nie 98 Punkte. Und noch ein Novum bescherte den Tigers die Pleite im Ruhrpott: Gegen die Westdeutschen kassierten die Tübinger gegen das erste Team die zweite Niederlage.

Von Beginn waren die Schützlinge von Trainer Felix Banobre heiß und machte es den Jansson-Schützlingen enorm schwer. Das 6:2 nach drei Minuten war der höchste Vorsprung der Raubkatzen. Der höchste Rückstand betrug in der Schlussminute beim 81:98 ganze 17 Zähler. Die Westdeutschen überzeugten durch ein schnelles Spiel mit vielen Abschlüss zum richtigen Zeitpunkt. Schritt für Schritte bauten die Blau-Weißen den Vorsprung aus.

Am Ende gingen vielleicht ein wenig die Kräfte aus. Der Sieg für den Gastgeber geht absolut in Ordnung. Nur sechs von 27 Versuchen aus der Distanz (22 Prozent) landeten im Bochumer Korb, zu wenig um das Spiel zu gewinnen. Dazu ging das Duell um die Rebounds (44:34) an das Banobre Team. Ungewohnt waren zudem 19 Ballverluste. Topscorer der Begegnung war Zac Seljaas mit starken 29 Zählern, beim Gastgeber überzeugten Hendrik Drescher mit 25 Punkten und Jalen Bradey mit 23 Punkten am meisten. (GEA)