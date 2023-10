Die Tigers Tübingen treffen am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga am Mittwoch auf den Vizemeister Telekom Baskets Bonn, bei dem es nach der überragenden Vorsaison einen beispiellosen Umbruch gab. Ist das die Chance für den Außenseiter?

Es scheint, als wäre den Tübinger Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Spielmacher Jhivvan Jackson ein echter Glücksgriff gelungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander Es scheint, als wäre den Tübinger Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Spielmacher Jhivvan Jackson ein echter Glücksgriff gelungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.