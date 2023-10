Die Ulmer tun sich in Tübingen lange schwer. Am Ende unterliegt aber doch der gastgebende Aufsteiger vor 3.132 Zuschauern in ausverkaufter Halle dem Meister im Schwaben-Derby 84:99.

Jimmy Boeheim (links) sieht zu, wie Teamkollege Jhivvan Jackson mit Ball am Ulmer Karim Jallow vorbeizieht. Foto: Sander/Eibner Jimmy Boeheim (links) sieht zu, wie Teamkollege Jhivvan Jackson mit Ball am Ulmer Karim Jallow vorbeizieht. Foto: Sander/Eibner

