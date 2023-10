Händeringend hat Tigers-Cheftrainer Danny Jansson zuletzt Ersatz für seine zahlreichen verletzten Spieler im Kader gesucht. Mit Javon Masters (Bild links oben) hat er zumindest vorübergehend einen Spielmacher bekommen. FOTO: DUDDEK/EIBNER Händeringend hat Tigers-Cheftrainer Danny Jansson zuletzt Ersatz für seine zahlreichen verletzten Spieler im Kader gesucht. Mit Javon Masters (Bild links oben) hat er zumindest vorübergehend einen Spielmacher bekommen. FOTO: DUDDEK/EIBNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.