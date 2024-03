Manager Jascha Maus verlässt Bundesligist Tigers Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach fünf Jahren bei den Tigers Tübingen wird General Manager Jascha Maus den Basketball-Bundesligisten zum Saisonende verlassen. Maus arbeitete in verschiedensten Funktionen an der Neuausrichtung des Vereins mit, um das Ziel zu erreichen, in die höchste Spielklasse zurückzukehren. »Mit seiner Tätigkeit an vorderster Front ist es dem Club gelungen, den sportlichen Erfolg zurück nach Tübingen zu bringen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit der Verdreifachung der Partneranzahl sowie der verbesserten Struktur innerhalb des Clubs zu verbessern«, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Der 28-Jährige startete seine Tätigkeit im Sommer 2019 als Praktikant bei den Raubkatzen. Schnell wurde klar, dass Maus sich in außergewöhnlicher Art und Weise und mit hohem Sachverstand sowie enormem zeitlichen Aufwand der Aufgabe bei den Tigers Tübingen verschrieben hat. Nach einem weiteren Jahr als Werkstudent wurde der 28-Jährige im Sommer 2021 vom Vorstand der ProBasket Tübingen zum Leiter der Geschäftsstelle benannt. Ein Jahr später stieg Maus dann zum General Manager der Tigers Tübingen auf.

»Die Entscheidung, meinen Vertrag nicht zu verlängern, ist mir alles andere als leichtgefallen. Nach intensiven Überlegungen in den zurückliegenden Monaten bin ich jedoch zum Entschluss gekommen, dass dies für mich die richtige Entscheidung ist. Durch das hohe Arbeitspensum, mit dem ich diesen Job ausführe, war wenig bis kaum Zeit für andere Themen«, begründet Maus, der sich nun mit voller Konzentration seinem Master-Studium widmen möchte. (GEA)