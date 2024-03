Die Tigers Tübingen verlieren das Derby in der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:98 (42:48). Und das, obwohl nach dem ersten Viertel verkehrte Welt in der mit 3.132 Zuschauern ausverkauften Paul-Horn-Arena herrschte.

Dreht im zweiten Viertel mit acht Punkten auf: Ludwigsburgs Desure Buie (rechts), der hier von Tübingens Timo Lanmüller nicht gestoppt werden kann. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke Dreht im zweiten Viertel mit acht Punkten auf: Ludwigsburgs Desure Buie (rechts), der hier von Tübingens Timo Lanmüller nicht gestoppt werden kann. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.