Der Spielplan hat es nicht gut gemeint mit den Tübinger Basketballern. Zunächst kommt am Sonntag Meister Ulm, dann gastiert der Aufsteiger am Mittwoch bei Vize Bonn.

Tigers-Zugang Christoph Philipps (rechts, mit Ball), bestreitet am Sonntag das Derby gegen seinen Ex-Club ratiopharm Ulm. Foto: Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto Tigers-Zugang Christoph Philipps (rechts, mit Ball), bestreitet am Sonntag das Derby gegen seinen Ex-Club ratiopharm Ulm. Foto: Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

