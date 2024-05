Die Tigers Tübingen gastieren in der Basketball-Bundesliga bei den favorisierten EWE Baskets Oldenburg. Wie die Raubkatzen bereits am Samstagabend absteigen könnten.

Szenen aus dem Hinspiel gegen Oldenburg: Kriss Helmanis (links) und Jimmy Boeheim bejubeln den Überraschungserfolg. Foto: Eibner-Pressefoto/Nicolas Woern Szenen aus dem Hinspiel gegen Oldenburg: Kriss Helmanis (links) und Jimmy Boeheim bejubeln den Überraschungserfolg. Foto: Eibner-Pressefoto/Nicolas Woern

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.