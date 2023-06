Coach Jansson hat Tübingen in drei Jahren zwei Mal ins Zweitliga-Finale geführt. Nun nehmen die Tigers das Aufstiegsrecht wahr und sind zurück in der Bundesliga

Im Falle des Tübinger Aufstiegs gilt der Vertrag von Tigers-Erfolgscoach noch zwei Jahre bis Sommer 2025. FOTO: DUDDEK/EIBNER Im Falle des Tübinger Aufstiegs gilt der Vertrag von Tigers-Erfolgscoach noch zwei Jahre bis Sommer 2025. FOTO: DUDDEK/EIBNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.