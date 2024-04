Für die Tigers Tübingen steht am Freitagabend in der Bundesliga das extrem wegweisende Duell im Kampf um den Klassenerhalt gegen die Rostock Seawolves an. Welchen interessanten Vergleich Headcoach Danny Jansson vor dem großen Kellergipfel zieht.

Tigers-Neuzugang Frank Gaines (links) im Gespräch mit Headcoach Danny Jannson beim Mannschaftstraining. Foto: Tigers Tübingen/Duddek Tigers-Neuzugang Frank Gaines (links) im Gespräch mit Headcoach Danny Jannson beim Mannschaftstraining. Foto: Tigers Tübingen/Duddek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.