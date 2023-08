Block-Monster und Super-Athlet »Kao« komplettiert Kader der Tigers Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Kurz vor dem Trainingsauftakt am heutigen Donnerstag hat Headcoach Danny Jansson von Basketball-Bundesliga-Aufsteiger Tigers Tübingen das letzte Puzzlestück für die am 1. Oktober (Heimspiel gegen Meister rathiopharm Ulm) startende Saison in der easyCredit BBL gefunden. Vom College-Team der University of Memphis verstärkt Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, kurz »Kao«, das Tübinger Team. Der 23-Jährige hat bei den Raubkatzen einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben und wird mit der Rückennummer fünf auflaufen.

»Ich hatte tolle Gespräche mit Coach Danny. Mein Ziel ist es, mein ganzes Können in das Team zu bringen«, berichtet der Tübinger Neuzugang, der sich aktuell noch in Nigeria befindet. In der vergangenen Spielzeit stand »Kao«, beim von NBA-Legende Penny Hardaway trainierten Team, im Durchschnitt 10,6 Minuten auf dem Feld und besticht vor allem durch seine defensiven Fähigkeiten und seiner Abschlussstärke in Ringnähe (73,8 Prozent Feldwurfquote). Trotz seiner limitierten Spielzeit blockte der 2,08 Meter große Forward 1,6 Würfe pro Spiel und belegte mit insgesamt 47 Blocks den dritten Platz aller Spieler der AAC Conference.

Tigers-General Manager Jascha Maus äußerst sich wie folgt zur Neuverpflichtung: »Mit «Kao» gewinnen wir einen Spieler, der physisch und athletisch enorme Voraussetzungen mitbringt. Sicherlich werden wir auch ihm die nötige Entwicklungszeit einräumen müssen. Wir sehen in ihm jedoch großes Potenzial und werden alles daransetzen, ihn dabei zu helfen dieses voll auszuschöpfen.«

Der gebürtige Nigerianer zog 2012 im Alter von 13 Jahren zu seiner Tante nach Texas in die USA, wo er nach einem kurzen Ausflug in der Sportart American Football, zum Basketball kam. Von seinem 13. bis zum 18. Lebensjahr wuchs er stolze 38 Zentimeter auf eine Körpergröße von 2,01 Meter an und empfahl sich für einen Kaderplatz an der Southwestern Assemblies of God University. Seine erste College-Saison 2018/19 musste Akobundu-Ehiogu aufgrund einer schweren Fußverletzung vorzeitig beenden. Die folgende Spielzeit nutzte er, um sich von der Verletzung zu erholen und individuell mit den Trainern an seinem Spiel zu arbeiten.

Überregionale Aufmerksamkeit durch spektakulären Dunk

Zur Saison 2020/21 wechselte »Kao« an die University of Texas at Arlington. Er sammelte in der Folge in fünf Spielen mehr als fünf Blocks und führte die Sun Belt Conference mit 3,3 Blocks pro Spiel in dieser Kategorie an. Im Februar 2021 erlangte er erstmals überregionale Aufmerksamkeit mit einem spektakulärem Alley-Oop-Dunk, welcher es in die Top Ten des Sportsenders ESPN schaffte. In der folgenden Saison bestätigte er die Leistungen des Vorjahres und gehörte wieder zu den besten Shotblockern der College-Liga. Beeindruckend: Der vierte Tübinger Neuzugang beendete seine Zeit in Arlington als drittbester Shotblocker der Schulgeschichte. 137 Blocks sammelte er in 47 Spielen. Jordan Reves mit 168 Blocks auf Rang eins absolvierte 124 Spiele und Jermaine Griffin mit 145 Blocks benötigte 120 Spiele.

Probetraining vor dem NBA-Draft bei den Dallas Mavericks

Um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, wechselte »Kao« zur Saison 2022/23 an die University of Memphis in die NCAA-Division 1. Gegen die Alabama State University legte er mit 14 Punkten und sieben Blocks Karrierebestleistungen in der höchsten College-Liga auf. Von den Los Angeles Lakers wurde er nach der Saison zu mehreren Probetrainings eingeladen. Im Anschluss meldete er sich für den NBA Draft 2023 an, absolvierte auch in dieser Zeit mehrere Probetrainings bei NBA-Teams (unter anderem Dallas Mavericks und Charlotte Hornets). Schlussendlich wurde er allerdings von keinem Team ausgewählt.

Headcoach Jansson sagt über seinen insgesamt vierten Neuzugang: »Von Beginn an stand fest, dass wir unter dem Korb einen richtigen Athleten benötigen. «Kao» ist noch ein sehr roher Spieler, der unserem Team aber eine enorme Physis gibt. Er wird unsere Defense verstärken, Rebounds holen und ein schnelles Umschaltspiel aktiv mitgestalten. Nach meiner Konversation mit ihm ist er sehr bescheiden und ein guter Typ. Genau so jemanden benötigen wir für unsere Mannschaft.«

23-Jähriger benötigt noch ein Visum

Wann »Kao« nach Tübingen kommen wird, ist noch unklar. Aktuell befindet er sich bei der nigerianischen Nationalmannschaft. Das Tübinger Management versucht schnellstmöglich ein Visum für den 23-Jährigen zu bekommen, damit er zeitnah in die Vorbereitung der Tigers Tübingen starten kann. (GEA)