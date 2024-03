Was passiert in der Paul-Horn-Arena an einem Heimspieltag von Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen? Der GEA durfte einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Kümmert sich nicht nur um die gründliche Reinigung des aus Glas bestehenden Bretts am Basketballkorb: Tigers Tübingens Pressesprecher Tobias Fischer, der für die Spieltagsvorbereitungen federführend verantwortlich ist. Foto: Dennis Duddek Kümmert sich nicht nur um die gründliche Reinigung des aus Glas bestehenden Bretts am Basketballkorb: Tigers Tübingens Pressesprecher Tobias Fischer, der für die Spieltagsvorbereitungen federführend verantwortlich ist. Foto: Dennis Duddek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.