Basketball-Weltmeister Dennis Schröder war in Tübingen

TÜBINGEN. Kaum zu glauben, aber wahr: Dennis Schröder war am Freitagabend zu Gast in Tübingen. Beim Heimspiel der Tigers gegen Braunschweig in der ersten Runde des Basketball-Pokals gab der frisch gebackene Weltmeister seine Visitenkarte in der Paul Horn Arena ab.

Fast unerkannt, saß Basketball-Weltmeister Dennis Schröder auf den Rängen der Tübinger Paul Horn Arena. Foto: Frank Wild Fast unerkannt, saß Basketball-Weltmeister Dennis Schröder auf den Rängen der Tübinger Paul Horn Arena. Foto: Frank Wild

Mit einer schwarzen Sonnenbrille, Mütze und Kapuze auf dem Kopf, saß er in der ersten Reihe hinter der Gäste-Mannschaft aus Niedersachsen. Schröder, ein etablierter NBA Spieler, ist Miteigentümer der Basketball Löwen. Die Vorbereitung in der nordamerikanischen Profiliga hat noch nicht begonnen. Und deshalb hat der deutsche Basketball, Superstar und Kapitän der Mannschaft Zeit gefunden in die Neckarstadt zu kommen. (GEA)