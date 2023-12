25 Punkte gegen LA Lakers und LeBron James: Tigers holen NBA-erfahrenen Griechen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tigers Tübingens Headcoach Danny Jansson hat sein ausgeprägtes Näschen für Spieler-Scouting wieder einmal ausgepackt. Georgios Kalaitzakis heißt die neueste Verpflichtung im Lager des Basketball-Bundesligisten. Der 24 Jahre alte Grieche weilt seit Dienstagabend in der Unistadt, absolvierte gestern Mittag seinen Medizincheck und unterschrieb im Anschluss einen Vertrag bis zum Saisonende. Es ist ein Transfer, der aufhorchen lässt. Schließlich handelt es sich bei Kalaitzakis um einen Spieler mit NBA- und Euroleague-Erfahrung.

Bis September lief der 2,01 Meter große Small Forward für das europäische Spitzenteam Panathinaikos Athen, den 39-fachen griechischen Meister, auf. Als Teenager galt Kalaitzakis als eines der besten europäischen Nachwuchstalente in seiner Altersgruppe und wurde 2021 in der zweiten Runde als 60. Spieler im NBA-Draft, wo jeden Sommer die größten Talente von den NBA-Franchises ausgewählt werden, von den Indiana Pacers gepickt. Richtig durchsetzen konnte sich der Grieche in der besten Basketball-Liga der Welt allerdings nicht.

In der Saison 2021/22 kam Kalaitzakis in 13 Spielen für die Milwaukee Bucks und die Oklahoma City Thunder (OKC) zum Einsatz. In diesen Partien erzielte er in 16 Minuten Spielzeit durchschnittlich 6,6 Punkte. Den größten Teil seiner NBA-Zeit vebrachte er jedoch primär in der zweitklassigen G-League, die als eine Art Entwicklungsliga fungiert, in der die NBA-Franchises ihre sogenannten Farmteams auf Punktejagd schicken. Ein großes Highlight in der NBA lieferte der jüngste Tigers-Neuzugang aber. Und was für eins! Im April 2022 erzielte Kalaitzakis für OKC in der Partie gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James 25 Punkte, sechs Assists, vier Rebounds und drei Ballgewinne.

Im Juli 2022 ging es für ihn dann wieder zurück in die Heimat zu Panathinaikos Athen, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnete. In 26 Euroleague-Partien kam Kalaitzakis in durchschnittlich zehn Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte. In der griechischen Liga zeigte sich der 24-Jährige deutlich effizienter. 6,4 Punkte, 1,8 Rebounds sowie 1,2 Vorlagen steuerte der 24-Jährige in durchschnittlich 13 Minuten bei. In seiner Karriere kommt der Flügelspieler bislang auf 42 Einsätze in der Euroleague, der höchsten und in den vergangenen Jahren rasant wachsenden Liga Europas.

Tigers-Verantwortliche zeigen sich begeistert

Nach der Vertragsauflösung bei Panathinaikos im September war Kalaitzakis zuletzt ohne Verein gewesen. Nun geht es für ihn nach einem kurzen Abstecher beim litauischen Erstligisten Nevezis Kedainiai in der Saison 2019/20 also zum zweiten Mal in seiner Karriere ins europäische Ausland. Die Unistadt Tübingen ist nun seine neue sportliche Heimat. Dort will er sich wieder ins Rampenlicht spielen. Kalaitzakis sagt über seinen Wechsel: »Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Die deutsche Liga gilt als physisch sehr stark und wettbewerbsfähig. Es kann losgehen. Ich möchte jeden Tag mich einfach weiter verbessern und meinen Beitrag für die Mannschaft leisten, um Spiele zu gewinnen.«

Der finnische Tigers-Headcoach Jansson zeigt sich begeistert von der Neuverpflichtung: "In jungen Jahren war er einer der interessantesten europäischen Spieler. Die letzten Jahre waren nicht einfach für ihn, als er in der NBA entlassen wurde und in den starken Kader von Panathinaikos Athen mit wenig Spielzeit zurückkehrte. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, der auf den Positionen drei, vier, eins und zwei eingesetzt werden kann. Sein Repertoire ist enorm. Tübingens General Manager Jascha Maus findet: "Dass ein Spieler von seinem Potenzial sich für den Standort Tübingen entscheidet, zeigt unsere Entwicklung in den vergangenen Jahren und ist sicherlich alles andere als selbstverständlich." (GEA)