WTA Finals: Metzingerin Laura Siegemund als erste Deutsche seit 1987 im Doppel-Finale

Laura Siegemund aus Metzingen in Aktion.

CANCUN. Tennisspielerin Laura Siegemund kann sich zur ersten deutschen Siegerin des Doppel-Wettbewerbs bei den WTA Finals küren. Die 35 Jahre alte Metzingerin zog am Sonntag im mexikanischen Cancun gemeinsam mit der Russin Vera Swonarewa dank eines 3:6, 6:3, 10:5 im Halbfinale gegen Elise Mertens aus Belgien und Storm Hunter aus Australien ins Endspiel ein. Nur wenige Stunden zuvor hatten Siegemund und Swonarewa ihr letztes Gruppenspiel gegen das US-Duo Coco Gauff und Jessica Pegula mit 3:6, 6:4, 10:8 gewonnen und sich damit den Platz im Halbfinale gesichert. Das abschließende Gruppenspiel entschied das Duo wie das Halbfinale im Match-Tiebreak als verkürzten dritten Satz für sich.

Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun hatte die Gruppenspiel-Begegnung am Vortag unterbrochen werden müssen. Das Endspiel findet nun wie das Finale im Einzel erst an diesem Montag (19.30 Uhr) statt. Im Endspiel treffen Siegemund und Swonarewa auf Nicole Melichar-Martinez und Ellen Perez aus den USA und Australien.

Siegemund ist bei ihrer Premieren-Teilnahme an den WTA Finals erste deutsche Endspiel-Teilnehmerin im Doppel-Wettbewerb seit 36 Jahren. Claudia Kohde-Kilsch hatte zwischen 1985 und 1987 mit Helena Sukova sowie 1983 mit Eva Pfaff im Endspiel gestanden, aber immer verloren. (dpa)