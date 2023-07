Sieben Spiele, sieben Niederlagen: TC Metzingen steigt ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Doppelspieltag am Wochenende wurde zum letzten Mal in der diesjährigen Tennis-Württembergliga-Saison aufgeschlagen. Das Resultat dürfte insbesondere die Verantwortlichen und Spieler des TC Metzingen mit enttäuschten Gesichtern zurückgelassen haben. Eine völlig verkorkste Saison fand mit zwei weiteren Niederlagen zum Abschluss mit dem Abstieg als siegloses Schlusslicht ihr Ende.

Nach dem 0:9 am Samstag gegen Spitzenreiter und Meister TC Bad Schussenried, reisten die Metzinger am Folgetag nur mit vier Mann zum TC Winnenden, wo es ebenfalls eine 0:9-Niederlage setzte. Vermutlich auch, weil unter der Woche durchsickerte, dass Bad Schussenried auf sein Aufstiegsrecht verzichtet und es damit zwei sichere Absteiger gibt.

»Unter dem Strich war es eine Saison zum Vergessen«

"Nach der Niederlage am Samstag war endgültig klar, dass wir uns nicht mehr retten können", betonte Metzingens Trainer Markus Gentner. So war beispielsweise Youngster Moritz Ströbel nicht mit dabei, weil er in der Qualifikation beim ITF-Profi-Turnier Metzingen Open (siehe rechts) spielte. »Unter dem Strich war es eine Saison zum Vergessen«, sagte Gentner nach der siebten Pleite im siebten Spiel. Grund zum Feiern hat derweil der TC Markwasen, der den Klassenverbleib trotz zweier 0:9-Niederlagen perfekt gemacht hat. Bereits vor dem Doppelspieltag war klar, dass der TCM auch in der kommenden Saison in der Württembergliga aufschlägt. "Wir haben mit sehr vielen Juniors auf den hinteren Positionen gespielt, deshalb alles gut. Die Jungs sollten ein wenig reinschnuppern", fand Markwasen-Coach Marek Kimla eine Erklärung in den beiden deutlichen Niederlagen. Das Wichtigste sei, dass das Ziel Klassenerhalt mit diesem jungen Team erreicht worden ist. "Im nächsten Jahr werden wir noch jünger sein", blickte Kimla bereits voraus.

Die Saison auf einem ordentlichen vierten Platz beendet die zweite Mannschaft des TV Reutlingen. Vor dem Doppelspieltag hatte das Team um Mannschaftsführer Peter Mayer-Tischer sogar noch die Chance auf den Meistertitel. »Wir haben am Samstag beim 5:4 gegen den TC Winnenden allerdings zu viele Punkte verloren, während die anderen deutlich gewonnen haben«, sagte der 40-Jährige. Und so wäre am gestrigen Sonntag ein glatter 9:0-Sieg bei Spitzenreiter Bad Schussenried nötig gewesen, wenn es mit dem Württembergliga-Titel hätte klappen sollen. »Das war uns schon klar, dass das nicht möglich ist«, so Mayer-Tischer. Gegen das Top-Team der Liga unterlag der TVR zum Abschluss mit 3:6. Es sei ein enges Spiel gewesen. »Insgesamt gab es vier Match-Tie-Breaks«. Auf die Doppel-Spiele wurde schließlich verzichtet, weil die Partie zu diesem Zeitpunkt schon entschieden war und »die Spieler von diesem anstrengenden Wochenende gezeichnet waren«, betonte der Mannschaftsführer. (GEA)