Reutlinger Tennisprofi Tim Handel feiert größten Karriere-Erfolg

KARLSRUHE. Der Reutlinger Tennisprofi Tim Handel hat den größten Erfolg in seiner noch jungen Karriere eingefahren. Der 26-Jährige aus Ohmenhausen stand am heutigen Dienstag in Karlsruhe zum ersten Mal im Hauptfeld eines ATP Challenger Turniers. Gegner war der sieben Jahre jüngere US-Amerikaner Dali Blanch, der sich wie Handel über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte. In einem kräftezehrenden und hart umkämpften Match verwandelte der Reutlinger nach 2:06 Stunden seinen ersten Matchball und steht damit in der zweiten Runde des mit 73 000 US-Dollar dotierten Turniers. 5:7, 7:5 und 6:0 hieß es am Ende. Bemerkenswert: Trotz gleich zwei vergebenen Breakchancen im zweiten Satz und einem 4:5-Rückstand ließ sich Handel nicht aus der Bahn werfen und zog sein Spiel weiter konsequent durch. Im Entscheidungssatz profitierte Handel auch von Verletzungsproblemen seines Gegners aus den USA.

»Das ist ein sehr cooles Gefühl«, sagte Handel dem GEA wenige Minuten nachdem sein Einzug in die zweite Runde perfekt war. Zu Beginn des Spiels habe er noch zu sehr nachgedacht. »Im Laufe des Spiels wurde der Kopf dann immer freier. Auch wenn es beim Stand von 2:3 im 2. Satz, kurzzeitig sehr sehr dünn für mich aussah.« Für Handel geht es am Donnerstag nun gegen den 23-jährigen Ungar Piros Zsombor, der als Weltranglisten-113. auf Position eins im Turnier gesetzt ist.

»Ein Challenger ist natürlich nochmal ein anderes Level. Aber man kann auf jeden Fall deutlich schneller Punkte für die Weltrangliste sammeln. Das ist das Wichtigste«, sagte sein langjähriger Trainer Marek Kimla, der ihn vor Ort in Karlsruhe unterstütze, noch am gestrigen Montag. Durch die Qualifikation fürs Hauptfeld und den heutigen Erstrundensieg hat Handel bereits jetzt schon elf Weltranglistenpunkte sicher. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen erreichte der 26-Jährige im französischen Montauban beim Future-Turnier auf der ITF-Ebene, die unter der ATP angesiedelt ist, das Halbfinale, sammelte dort aber insgesamt lediglich acht Punkte für das Ranking. Das unterstreicht einmal mehr, weshalb eine Teilnahme an ATP Challenger Events für Spieler wie Handel enorm attraktiv ist. Damit steht bereits jetzt fest, dass Handel den Sprung unter die Top 500 schafft. Die Weltrangliste wird jeden Montag aktualisiert. (GEA)