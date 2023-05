Reutlingens Nummer eins Cristina Dinu in Topform

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sieg und Niederlage für die Tennis-Damen des TV Reutlingen in der Regionalliga. Gegen den TC Doggenburg setzte sich der TVR 7:2 durch, in Eschborn gab es eine unglückliche 4:5-Niederlage. »Es gab in Eschborn leider kein Happy End«, berichtete Reutlingens Coach Marek Kimla. In der Tabelle ist Reutlingen mit 6:4 Punkten Vierter. Am Samstag gastiert der TVR beim Schlusslicht TC Ludwigshafen-Oppau, am Sonntag steigt das letzte Saisonspiel an der Rudolf-Harbig-Straße gegen den Tabellenzweiten TC Boehringer Ingelheim.

Gegen Doggenburg imponierte Reutlingens Nummer eins Cristina Dinu mit einer starken kämpferischen Leistung und rang Alessandra Mazzola im Matchtiebreak mit 10:7 nieder. Pech hatte Lisa-Marie Wurst, die an Position sechs im Duell gegen Eden Schlagenhauf einen Matchball vergab und im dritten Satz 9:11 verlor. Bei der 4:5-Niederlage in Eschborn gerieten die Reutlingerinnen im ersten Durchgang mit 0:3 in Rückstand, kämpften jedoch wacker weiter. Dinu, die sich erneut in Topform präsentierte, und Louanne Djafari läuteten die Aufholjagd ein, zur Wende reichte es allerdings nicht mehr. Kurios: Dinu/Margaux Rouvroy lagen in ihrem Doppel im Matchtiebreak 5:0 vorne, dann 5:8 hinten und gewannen schließlich mit 10:8. (GEA)