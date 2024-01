Metzingerin Laura Siegemund bei Australian Open im Doppel im Viertelfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

MELBOURNE. Laura Siegemund aus Metzingen steht bei den Australian Open zusammen mit ihrer neuen Doppelpartnerin Barbora Krejcikova im Viertelfinale. Das deutsch-tschechische Tennis-Duo gewann am Montag in Melbourne gegen die Amerikanerin Emma Navarro und die Russin Diana Schnaider mit 6:4, 6:0. Siegemund hatte zuletzt lange mit der Russin Vera Swonarewa zusammengespielt und im November im mexikanischen Cancún die WTA-Finals gewonnen. Da Swonarewa danach aber etwas kürzertreten wollte, war Siegemund auf der Suche nach einer neuen Doppelpartnerin und fand diese in Krejcikova.

Die Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Turnieren im Doppel hatte sich zuvor von ihrer Partnerin Katerina Siniakova getrennt. Siniakova ist nun zusammen mit der Australierin Storm Hunter nächste Gegnerin von Siegemund und Krejcikova.

»Es ist eine Ehre, mit einer Spielerin wie Barbora zusammenspielen zu können. Sie hat im Doppel fast alles gewonnen. Ich denke, wir ergänzen uns gut«, sagte Siegemund nach dem Weiterkommen. (dpa)