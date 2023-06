Metzingen Open, die Zweite: Profi-Turnier startet in knapp einem Monat

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Vorfreude steigt, die Vorbereitungen gehen nun nach und nach in die heiße und entscheidende Phase. In knapp einem Monat ist es wieder soweit. Dann steigt die zweite Auflage des internationalen Profi-Tennis-Turniers Metzingen Open. Gespielt wird vom 23. Juli bis 30. Juli auf der Anlage des TC Metzingen am Bongertwasen. Am 6. Juli ist die finale Deadline. Bis dahin müssen sich die Profis eingeschrieben haben, wenn sie bei den Metzingen Open aufschlagen wollen. Dann wird auch klar sein, ob der Vorjahres-Sieger Adam Moundir erneut mit von der Partie ist.

Aufgrund zu vieler parallel stattfindender Turniere auf Ebene der ATP, werden die Metzingen Open noch einmal in der Preisgeldkategorie 15.000 US-Dollar ausgetragen. Im Rahmen einer öffentlichen Pressekonferenz, die am Mittwoch, 12. Juli um 11 Uhr in der Tennishalle des TC Metzingen stattfinden wird, wird die endgültige Spielerliste präsentiert. Parallel zum sportlichen Teil sind bereits verschiedene Side-Events fest in der Turnierwoche geplant. Unter dem Motto »Una notte italiana« wird es am Mittwoch, 26. Juli ein italienisches Buffet sowie typische italienische Getränke geben. Die »White Caipi Night« am Freitag, 28. Juli wartet mit Cocktails, sommerlichen Drinks, einem passenden kulinarischen Angebot und vor allem mit Livemusik auf.

Kids-Day am Samstag

Der Kids-Day am Samstag, 29. Juli, mit einem Training für alle interessierten Kinder und Jugendlichen unter der Leitung des Metzinger 4winners-Trainerteams, sowie dem Cheftrainer des Württembergischen Tennisbundes, Michael Wennagel sowie das Weißwurstfrühstück mit Kinderprogramm am finalen Sonntag runden das attraktive Rahmenprogramm ab.

Als zusätzlicher Leckerbissen kommt möglicherweise noch ein Tiebreak-Turnier der gesetzten Spieler am Qualifikations-Montagabend zustande. Detaillierte Informationen gibt es unter www.metzingen-open.com oder auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. (GEA)