Erfolge für Reutlinger Tennis-Junioren

BÖBLINGEN/NÜRTINGEN. Großer Erfolg für die Reutlinger Tennis-Junioren. Bei den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften am Wochenende stand für den TC Markwasen und den TV Reutlingen jeweils ein Titelgewinn zu Buche. Die von Marek Kimla trainierte U15 des TCM krönte sich auf der Tennisanlage in Böblingen zum Landeschampion in der Sommersaison 2023. »Das ist ein richtig großer Erfolg für die Jungs. Sie haben damit den Titel von der Goldenen Generation um Tim Handel, Fabian Fallert und Yannic Neureuer aus dem Jahr 2010 wiederholt, die damals in der Altersklasse U14 den Landestitel geholt haben«, betonte Coach Kimla stolz.

Das Team um Mannschaftsführer Erik Rheinweiler zog nach einer bravourösen Leistung und einem 5:1-Erfolg gegen den TEC Waldau ins Finale ein. Im Endspiel gegen den TC Schorndorf sorgte der stark aufgelegte Matti Barth mit einem brillanten Vorhand-Winner im entscheidenden Doppel beim Matchball für die Entscheidung und den großen Jubel aufseiten des TC Markwasen und den 4:3-Endstand. Für Barth geht seine persönliche Erfolgsreise in diesem Jahr damit ungebremst weiter. Der 14-Jährige wurde erst vor zwei Wochen württembergischer Meister in der Altersklasse U14 und stand im Juni zudem im Halbfinale bei den deutschen Juniorenmeisterschaften.

Auch die U10 des TV Reutlingen krönte sich zum besten Team in Baden-Württemberg. Auf der Anlage des ETV Nürtingen trafen die Reutlinger, die von Kimla und Andreas Stephan betreut werden, im Finale auf den TC Lauffen. Die Besonderheit: In dieser Alterklasse gibt es vier verschiedene Disziplinen. Staffel, Korbball sowie Einzel- und Doppelspiele.

Am Ende fiel die Entscheidung im Tennis. Der TVR entschied drei von vier Einzel sowie die beiden Doppel für sich. Für die Reutlinger liefen auf: Luiz Bauer, Nova Serdar, Wiktoria Radwan, Pierre Hirschinger und Milo Komenda.

»Bei beiden Mannschaften fiel insbesondere der Teamgeist auf. Sie haben sich gegenseitig richtig gepusht. Das fand ich wirklich toll und ist mir auch grundsätzlich sehr wichtig«, lobte Kimla. (ott)