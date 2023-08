Der TC Markwasen Reutlingen sorgen beim Menton-Cup für Furore

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Lea Aschenberger vom Luitpoldpark München bei den Damen und Luis Kleinschmitz aus Dachau bei den Herren trugen sich bei der neunten Auflage des Menton-Cups, einem vom Tennisclub Markwasen Reutlingen ausgerichteten Ranglistenturnier, in die Siegerliste ein. Bei dieser Veranstaltung, bei dem sich das Teilnehmerfeld primär aus Talenten des süddeutschen Raums zusammensetzte, wurden insgesamt 2.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Bei den Damen setzte sich im ersten Halbfinale Victoria Pohle vom TEC Waldau, die Nummer 101 der deutschen Rangliste, gegen Hannah Schäfer (Nummer 141) mit 6:0, 7:5 durch. Das zweite Halbfinale war deutlich umkämpfter. Hier gewann Lea Aschenberger (Nummer 190 in Deutschland) mit 7:6, 3:6, 10:6 gegen Nia Neulinger (Nummer 128) vom TC Grün-Weiß Gondelsheim. Das Finale ging in zwei klaren Sätzen mit 6:3, 6:1 an Aschenberger. Bei den Herren setzte sich der an Position eins gesetzte Luis Kleinschmitz (Nummer 178) aus Dachau souverän bis ins Halbfinale durch. Hier besiegte er Tobias Fürschuß vom Tennisclub Singen mit 7:5, 6:3. Luka Eble (SV Böblingen) gewann im Halbfinale mit 6:0, 6:1 gegen seinen Vereinskameraden Ari Schwidder. Kleinschmitz holte sich im Finale gegen Eble mit 6:2, 6:2 den Titel.

Zwei Lokalmatadoren des TC Markwasen sorgten für Furore. Kay in der Stroth ging knapp an einer Sensation vorbei. Er verlor in der ersten Runde mit 4:6, 5:7 gegen die Nummer 582 der deutschen Rangliste. Eine sehr starke Leistung zeigte Nachwuchsspieler Luca Klaiber. Das 16-jährige Eigengewächs kämpfte sich bravourös ins Viertelfinale durch. (GEA)