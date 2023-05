In den letzten Spielen gegen Holzhausen und Nöttingen will der SSV Reutlingen den Klassenverbleib eintüten.

Das Reutlinger Trainerteam sieht den beiden letzten Saisonspielen gespannt entgegen: (von links) Co-Trainer Ferhat Findik, Cheftrainer Maik Stingel, Torwarttrainer Stefan Kuchelmeister. FOTO: BAUR Das Reutlinger Trainerteam sieht den beiden letzten Saisonspielen gespannt entgegen: (von links) Co-Trainer Ferhat Findik, Cheftrainer Maik Stingel, Torwarttrainer Stefan Kuchelmeister. FOTO: BAUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.