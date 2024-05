Wöhrle kommt von Balingen zum SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen vermeldet einen Zugang und eine Vertragsverlängerung. Tim Wöhrle kommt vom Regionalliga-Absteiger TSG Balingen an die Kreuzeiche, Luca Plattenhardt hat seinen Kontrakt bei den Nullfünfern ausgedehnt. »Tim Wöhrle ist ein Akteur mit großer Spielintelligenz und höherklassiger Erfahrung. Er befindet sich im besten Fußball-Alter und wird uns mit seiner Vielseitigkeit mehr Optionen im Mittelfeld und in der Defensive geben«, urteilt Reutlingens Sportlicher Leiter Christian Grießer über den Neuen. Der 25 Jahre alte Wöhrle ist in Stuttgart geboren, 1,87 Meter groß und sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Der Cousin von Ex-SSV-Akteur Luca Wöhrle spielte bislang beim SV Vaihingen, der TSG Hoffenheim, dem FC Homburg und Balingen. Wöhrle hat 90 Einsätze in der Regionalliga in seiner Vita stehen.

»Ich fühle mich beim SSV wohl und möchte weiterhin Teil des Teams sein«, sagt Plattenhardt zu seiner Vertragsverlängerung. In der laufenden Saison kam der Außenverteidiger, der zuvor für den FC Homburg in der Regionalliga am Ball war, 25 Mal in Punktspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore. »Luca hat in dieser Saison bewiesen, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist«, sagt Grießer. »Wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison eine Schlüsselrolle bei uns spielen wird.«

Zu Beginn dieser Woche gab der SSV die Verpflichtung von Moritz Kuhn bekannt, der von der TSG Balingen zum Kreuzeiche-Club wechselt. Kuhn erlitt im Trikot der Balinger im Regionalligaspiel gegen den VfB Stuttgart II einen Kreuzbandriss. In der Szene wird nun gemunkelt, dass der SSV quasi einen Invaliden verpflichtet habe. Dazu Grießer: »Die Ärzte und Moritz haben sich gegen eine Operation entschieden. Er betreibt derzeit ein Muskelaufbau-Programm.« (kre)