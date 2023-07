Vor 8.500 Zuschauern: SSV Reutlingen verkauft sich bei 0:4 gegen den VfB Stuttgart teuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat sich bei der 0:4-Niederlage im Testspiel gegen den Bundesligist VfB Stuttgart teuer verkauft. Nachdem die Nullfünfrer vor 8.500 Zuschauern im gut gefüllten Kreuzeiche-Stadion eine stürmische Anfangsphase der Stuttgarter überstanden hatte, schlug der VfB durch Silas (21. Minute) und Führich (28.) zweimal eiskalt zu. Der SSV hielt mit einem hohen Laufpensum dagegen.

In der zweiten Halbzeiten befürchteten daher einige, dass die Gastgeber nun einbrechen würden. Nach einem Doppeschlag der Stuttgarter durch Egloff (49.) und Pfeiffer (50.) schien es auch so weit zu sein. Doch während die Stuttgarter danach erstaunlicherweise keine Durchschlagskraft entwickelte, wurde stattdessen die Reutlinger immer wieder mutig und starteten Konterversuche. Einmal landete dabei der Ball sogar im Netz. Doch der Treffer von Djremanovic (55.) wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Ein Ehrentreffer wäre nicht unverdient gewesen.

Schlusspfiff Der Schiedsrichter pfeift pünktlich ab.

88. Minute Jetzt versucht es Krajinovic aus gut 30 Metern mit einem direkten Freistoß. Doch der Ball landet in den Händen von VfB-Keeper Seimen.

84. Minute Ist das die Chance zum Ehrentreffer? Kuengienda legt sich bei einer guten Freistoßsituation für den SSV den Ball zurecht. Die Zuschauer feuern ihn an. Doch er scheitert an der Mauer.

80. Minute Wenn der VfB dann noch mal wieder einen Angriff initiiert, bekommt es die Hintermannschaft des SSV im Kollektiv gut verteidigt. Eben haben sie gemeinsam dem kurzzeitig enteilten Perea den Ball angeluchst.

70. Minute Seit den zwei Blitz-Treffern bekommt vom VfB erstaunlich wenig. Viele haben eher damit gerechnet, dass der SSV nun einbrechen könnte. Doch der hält gut dagegen.

60. Minute Wieder eine starke Kombination des SSV! Kuengiendas eigentlich gute Hereingabe findet in der Mitte jedoch keine Abnehmer.

55. Minute Großer Jubel im Kreuzeiche-Stadion. Vladan Drjermanovic hat den Ball schön im Stuttgarter Tor versenkt. Doch der Schiedsrichter-Assistent zeigt Abseits an.

Tor für den VfB Stuttgart

50. Minute Jetzt gehts's Schlag auf Schlag! Einen lang auf die rechte Seite geschlagenen Ball leitet Leweling per Kopf direkt in die Mitte weiter, wo Pfeiffer genau richtig steht.

Tor für den VfB Stuttgart

49. Minute Tor für den VfB mit dem ersten Angriff des zweiten Durchgangs. Egloff bekommt den Ball vor dem Strafraum und lässt die SSV-Hintermannschaft mit einer Drehung alt aussehen. Die Chance lässt er sich nicht entgehen und schiebt ein.

46. Minute Zur zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften ordentlich durchgewechselt.

Fazit Der SSV Reutlingen liegt zur Halbzeit 0:2 gegen den VfB Stuttgart zurück. Der Oberligist zieht sich gegen den Bundesligisten jedoch achtbar aus der Affäre. Phasenweise gelang es mit hohem Laufaufwand, die Stuttgarter auf Abstand zu halten. Auch zwei, drei gute Konteransätze dabei. Die Überlegenheit ders Erstligisten war vor allem in der Anfangsphase drückend, leißen einige gute Chancen liegen. Als die Stuttgarter einen Gang zurückzuschalten schienen, schlugen sei zweimal eiskalt zu. Man darf gespannt sein, wie lange der SSV die hohe Drehzahl im Spiel beibehalten kann bei dieser Hitze und diesen Gegner.

42. Minute Die offizielle Zuschauerzahl ist da: 8.500 Zuschauer sind heute im Stadion.

38. Minute Der SSV schafft es seit einigen Minuten, den Bundesligisten im Mittelfeld gut zu beschäftigen. Der VfB schafft es nicht mehr so schnell bis zur gefährlichen Zone.

32. Minute Starke Einzelaktion von Führich! Der Stuttgarter dribbelt sich am Sechzehner in eine gute Abschlussposition, verzieht dann aber mit seinem strammen Schuss knapp.

Tor für den VfB Stuttgart

28. Minute Einen Ballverlust von Staiger nutzt der VfB eiskalt aus. Führich erhöht verdient auf 2:0.

25. Minute Krajonivic sorgt für ein Raunen im Kreuzeiche-Stadion. Der Youngster lässt im Mittelfeld gleich zwei Stuttgarter alt aussehen, wird dann aber doch gestoppt.

Tor für den VfB Stuttgart

21. Minute Da ist dann doch passiert! Nach Ecke von Führich steigt Silas am höchsten und köpft mustergültig ins lange Eck. Völlig verdiente Führung.

19. Minute Der VfB gönnt den Gastgebern aktuell eine Verschnaufpause.

15. Minute Plötzlich wird's laut im Stadion! Denn dem SSV gelingt erstmal sowas wie ein gefährlicher Konter. Mirhan Inan wird rechts lang geschickt, versucht im Strafraum noch Mittelstädt zu umkurven. Kommt dann aber zu Fall. Irhan will einen Elfer, doch der Schiedsrichter zeigt »Weiterspielen« an

14. Minute Der Druck des VfB ist gigantisch. Der Bundesligist rennt nonstop an, die Reutlinger haben Schwierigkeiten, sich dagegen zu stemmen. Gerade trudelte der abgefälschte Ball nur Zentimeter am eigenen Gehäuse vorbei.

13. Minute Starke Reaktion von SSV-Keeper Piu. Nach schöner Kombination versucht es VfB-Stürmer Pfeiffer aus nächster Nähe, doch der Reutlinger Torwart hält sicher.

7. Minute Gute Freistoßsituation für den VfB 18 Meter zentral vor dem Reutlinger Strafraum. Doch Silas bleibt mit seinem Versuch in der Mauer hängen.

6. Minute Pierre Eiberger verlässt unter tosendem Applaus den Platz. Es war zuvor vereinbart worden, dass der langjährige Capitano, der vor der Saison nach Oberensingen gewechset ist, seiner Rückennummer entsprechend in der sechsten Spielminute das Spielfeld verlässt. Für ihn kommt Krajinovic.

3. Minute Die VfB-Fans fordern einen Elfmeter! Haraguchi fällt im Strafraum. Eiberger hat ihn offenbar getroffen. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen.

1. Minute Der VfB gleich im Vorwärtsgang. Maxi Mittelstädt versucht's über die linke Seite mit einer Mischung aus Flanke und Schuss. SSV-Torwart Piu hat ihn sicher.

Andrang So voll hat man das Kreuzeiche-Stadion seit dem letzten Gastspiel des VfB vor fünfJahren nicht mehr gesehen. Die Haupttribüne ist bis auf ein paar einzelne Plätze voll besetzt. Auch die bei Oberliga-Heimspielen nur mit einigen Hardcore-Fans besetzte Stehtribüne auf der Gegengerade ist gut gefüllt. Sogar Block 4 ist gut voll, der normalerweise nicht geöffnet wird.

Bilanz. Der SSV zog sich beim bisher letzten Aufeinandertreffen gegen den VfB in Reutlingen achtbar aus der Affäre. Am Ende behielt der Bundesligist mit 4:0 die Oberhand gegen einen Oberligisten. Im letzten von insgesamt vier Pflichtspielen zwischen den beiden Traditionsvereinen ging der SSV sogar als Sieger vom Platz. Dies ist allerdings nun schon mehr als 47 Jahre her. In der 2. Bundesliga-Süd besiegten die Reutlinger den VfB im Neckarstadion mit 3:2, nachdem das Hinspiel noch 0:4 verloren wurde.

Personal. Nicht dabei sind heute Luca Meixner (Bluterguss im Oberschenkel) und Marco Gaiser (muskuläre Probleme). Der A-Jugendliche David Zenner rückt in den Kader. Unterdessen hat der Coach Denis Lübke zum Kapitän und Marvin Jäger zum Co-Kapitän bestimmt. Der bisherige Mann mit der Binde, Pierre Eiberger (siehe oben stehender Text), hat den Verein in Richtung TSV Oberensingen verlassen. Er wird heute verabschiedet.

Ausgangslage. Die Vorfreude beim SSV Reutlingen auf das Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart ist groß. Über 6.000 Tickets sind bereits verkauft. Ob die Marke vom letzten Reutlinger Testspiel gegen den VfB Stuttgart übertroffen wird? Am 13. Juli 2018 pilgerten 7.483 Zuschauer ins Kreuzeiche-Stadion. Die Spielstätte ist auch der Anlass. Neben dem sportlichen Test, der um 15 Uhr angepfiffen wird, steht das Spiel ganz im Zeichen des Jubiläums »70 Jahre Kreuzeiche«.

Der SSV hat zuletzt Mittwochabend eine überzeugende Leistung beim 5:0 im Vorbereitungsspiel gegen Verbandsligist TSG Tübingen. Es war der erste Sieg seit dem 8. April – damals bezwang der SSV in der Punkterunde den Offenburger FV mit 4:1. Bei den ersten beiden Tests zur neuen Saison gegen den SSV-Ehingen Süd (2:2) und den FV Illertissen (0:4) blieb das Team sieglos. Der VfB hat im bisher einzigen Testspiel des Sommers sich mit Mühe 3:0 gegen eine Hohenlohe-Auswahl durchgesetzt. (GEA)