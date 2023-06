VfL Pfullingens Ben Schaal wechselt zum SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gestern hat er noch den Klassenverbleib mit dem VfL Pfullingen in der Fußball-Verbandsliga perfekt gemacht, nun steht nach GEA-Informationen fest: Verteidiger Ben Schaal verlässt die Echazstädter nach einer Saison und wechselt zu Oberligist SSV Reutlingen. Für die Nullfünfer ist der 21-Jährige bereits in der Jugend von 2016 bis 2021 aufgelaufen. Anschließend zog es ihn zum 1. FC Heiningen, ehe er sich ein Jahr später, im vergangenen Sommer, dem VfL Pfullingen anschloss. In der jüngst abgelaufenen Spielzeit kam Schaal vor allem als Linksverteidiger zum Einsatz und erzielte in 23 Spielen fünf Treffer.

Für die Reutlinger ist er nach den Verpflichtungen der beiden Angreifer Mirhan Inan (1. Göppinger SV) und Roman Kasiar (FSV Bietigheim-Bissingen) sowie Verteidiger Daniel Sanchez (SC Viktoria 06 Griesheim) der vierte Zugang für die kommende Saison.