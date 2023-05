SSV Reutlingen verstärkt sein Team mit diesen neuen Spielern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Stürmer Roman Kasiar wechselt vom Ligakonkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen an die Kreuzeiche. Der 1,87 m große Angreifer kommt in der laufenden Spielzeit auf 26 Einsätze, in denen er sieben Tore und fünf Vorlagen für sich verbuchen konnte. Der 25-jährige Ludwigsburger erlernte das Fußballspielen bei der traditionsreichen SpVgg 07, ehe er in den Nachwuchs des VfB Stuttgart wechselte. Im Anschluss kam der Angreifer zu den Stuttgarter Kickers. Nach 24 Einsätzen in der A-Junioren Bundesliga, debütierte Kasiar 2017 in der Regionalliga Südwest im Spiel gegen Kickers Offenbach.

Kasiar hat tschechische Wurzeln und absolvierte in der tschechischen U19-Nationalmannschaft acht Länderspiele, in denen ihm ein Treffer gelang. Im Winter 2018 wechselte er nach Tschechien zum FK Pardubice. 2019 ging es für den Stürmer weiter zu Budissa Bautzen in die Regionalliga Nordost. Über den ZFC Meuselwitz und den VfR Aalen gelangte Kasiar im Sommer 2020 zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Die größte Stärke des wuchtigen Angreifers ist das Strafraumspiel und sein Torabschluss, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß. Zudem ist Kasiar beidfüßig und verfügt über eine gute Technik. Roman freut sich auf seine Zeit an der Kreuzeiche: »Der SSV hat herausragende Fans und ist ein echter Traditionsverein. Ich habe mich in den Gesprächen von Anfang an sehr wohlgefühlt und freue mich nun auf meine neue Aufgabe in Reutlingen«, so Kasiar.

Tempo über die linke Außenbahn

Mit Daniel Sanchez verpflichtet der SSV Reutlingen seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Sanchez ist auf der linken Außenbahn zu Hause und kommt vom SC Viktoria Griesheim aus der Hessenliga an die Kreuzeiche. In der Jugend spielte der 21-Jährige für den TSF Ditzingen, den VfB Stuttgart und die SG Sonnenhof Großaspach. 2017 folgte der Wechsel aus Großaspach zu den Stuttgarter Kickers, bei denen er von der U17 bis zur U19 blieb. Von der Waldau ging es im Sommer 2020 zum SC Viktoria Grießheim. Nach einem halben Jahr bei Hessen Dreieich kam der gebürtige Leonberger zurück nach Grießheim.

Der 1,70 m große Verteidiger verfügt vor allem über eine hohe Geschwindigkeit. Mit seinem Tempospiel kann er so sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette als Schienenspieler eingesetzt werden. Für Sanchez geht es nach drei Jahren in Hessen zurück in die schwäbische Heimat, auf die er sich sehr freut. »In den Gesprächen habe ich gemerkt, dass beide Seiten dasselbe Ziel verfolgen. Daher freue ich mich, meine Laufbahn in meiner Heimat fortsetzen und die nächsten Schritte beim SSV machen zu können«, formuliert der Linksverteidiger.

»Wir freuen uns auf die Jungs. Beide befeuern den Konkurrenzkampf und sind gleichzeitig auch Teamplayer«, ergänzt Sportvorstand Christian Grießer. (pm)