SSV Reutlingen mit neuem Mittelfeldspieler: Moritz Kuhn kommt von der TSG Balingen

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V. freut sich über die Verpflichtung von Moritz Kuhn. Kuhn wechselt vom Regionalligisten TSG Balingen an die Kreuzeiche.

Der erfahrene Mittelfeldspieler, der mit einer Körpergröße von 1,77 Metern sowohl technisch als auch spielerisch überzeugt, wird ab der kommenden Saison das Trikot der Reutlinger tragen.

Moritz Kuhn, 1991 in Ostfildern geboren und in Bodelshausen wohnhaft, bringt viel Erfahrung mit. Seine Karriere führte ihn über die Stationen VfB Stuttgart, SV Sandhausen, Wehen Wiesbaden und Türkgücü München zuletzt zur TSG Balingen.

Vita mit zahlreichen Titeln

Im Laufe der Jahre sammelte Kuhn zahlreiche Titel. Beim VfB Stuttgart wurde er A-Junioren-Meister und stieg mit dem SV Wehen-Wiesbaden in die 2. Bundesliga auf. Mit der SG Sonnenhof Großaspach wurde Kuhn Regionalliga-Meister und gewann mit dem SV Wehen Wiesbaden (2x), Türkgücü München (1x) und der TSG Balingen (1x) insgesamt vier Landespokale. Er bringt die Erfahrung von 60 Zweitliga-, 118 Drittliga- und 117 Regionalligaeinsätzen mit an die Kreuzeiche. Seine Fähigkeiten auf dem Platz reichen von exzellenter Technik über präzisen Torabschluss bis hin zu hochwertigen Flanken, die in vielen Spielen den Unterschied ausmachten.

»Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SSV Reutlingen. Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, weil ich mit meiner Erfahrung und meinen Führungsqualitäten beim SSV Reutlingen etwas bewegen möchte. Ich bin fest entschlossen, mein Bestes für den Verein zu geben, damit wir endlich wieder gemeinsam mit unseren tollen Fans Erfolge feiern können«, so Kuhn über seine Motivation für den Wechsel nach Reutlingen.

Spieler mit Führungsqualitäten

Auch Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen, äußerte sich sehr positiv: »Mit Moritz Kuhn gewinnen wir einen Spieler, der mit seiner großen Erfahrung und seinen Führungsqualitäten auf dem Platz eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird. Sein beeindruckender Werdegang und seine Erfolge sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er eine Schlüsselrolle für unsere Ambitionen in der kommenden Saison spielen wird. Wir müssen aktuell zweigleisig planen und es spricht für seinen Charakter, dass er diese Rolle ligaunabhängig ausfüllen will.« (pm)