Nach dem 4:1-Erfolg gegen den FC Holzhausen sollen für Reutlingens Oberliga-Fußballer vom SSV am Samstag gegen den SV Oberachern die nächsten Punkte her. Trainer Maik Stingel erklärt, wie seine Mannschaft auftreten muss, auf welche Spieler es ankommt und warum ein trainingsfreier Tag nicht zur Debatte stand.

Im Spiel gegen Oberachern wird es für den SSV Reutlingen auf Tempo und ein schnelles Umschaltspiel ankommen. Foto: Eibner-Pressefoto Im Spiel gegen Oberachern wird es für den SSV Reutlingen auf Tempo und ein schnelles Umschaltspiel ankommen. Foto: Eibner-Pressefoto

