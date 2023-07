SSV Reutlingen verpflichtet Innenverteidiger Stefan Ilic

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat sich die Dienste von Innenverteidiger Stefan Ilic gesichert. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligameister SSV Ulm 1846 an die Kreuzeiche. Ilic begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Offenhausen, ehe der Wechsel zum TSV Neu-Ulm folgte. Die nächsten Schritte machte Ilic beim SSV Ulm 1846. In seinem letzten A-Jugendjahr wechselte Ilic in das Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg.

Bei den Breisgauern absolvierte er 18 Partien in der A-Junioren Bundesliga und empfahl sich so für die zweite Mannschaft des Sportclubs, die in der 3. Liga spielte. Nach einem Jahr beim SC, wechselte der 1,86 m große Innenverteidiger im letzten Sommer zurück nach Ulm. Mit den Spatzen feierte Ilic dann in diesem Frühling die Meisterschaft in der Regionalliga und den Aufstieg in die 3. Liga. Für ihn persönlich verlief die Saison jedoch nicht zufriedenstellend. Wegen eines Kreuzbandrisses verpasste er große Teile der Saison.

Robuster Innenverteidiger

Mit Stefan Ilic bekommt der SSV einen robusten Innenverteidiger. Er überzeugt durch seine Zweikampfstärke und fällt auf dem Platz nicht zuletzt durch seine Kommandos auf. Als weitere große Stärke schreibt Ilic sich selbst seine Mentalität zu. »Stefan bringt alles mit, was einen modernen Innenverteidiger auszeichnet. Wir sind glücklich, ihn bei uns zu haben und glauben fest an ihn«, erklärt Christian Grießer die Vertragsunterschrift.

Für Ilic, geht es nach der längeren Pause wieder darum, Fußball zu spielen. »Nach guten und offenen Gesprächen hat mich das Konzept der sportlichen Leitung rund um den Verein überzeugt. Ich hoffe in Reutlingen wieder Fuß fassen zu können und freue mich auf eine erfolgreiche Zeit«, erklärt Ilic seinen Wechsel zum SSV. (pm)