SSV Reutlingen verpflichtet Ben Schaal und Jonah Adrovic

REUTLINGEN. Ben Schaal ist ein alter Bekannter an der Kreuzeiche. Der 21-Jährige spielte von 2016 bis 2021 beim SSV. Das Fußballspielen erlernte der gebürtige Nürtinger beim VfL Kirchheim. Im ersten Jahr bei den Aktiven spielte Schaal beim 1. FC Heiningen in der Verbandsliga. In der letzten Saison wechselte er dann zum VfL Pfullingen, bei dem er 23 Partien in der Verbandsliga absolvierte. Der Linksfuß ist auf der linken Außenbahn zu Hause und agierte in der zurückliegenden Saison vor allem als Schienenspieler. Mit seinem Tempo und Offensivdrang bringt er für die Position alles mit. Dank seiner 1,90 m kann Schaal zudem als Innenverteidiger auflaufen.

Schaal, der neben dem Fußball Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim studiert, freut sich auf seine Rückkehr an die Kreuzeiche. »Ich freue mich auf die Rückkehr zu meinem Jugendverein und auf die neue sportliche Herausforderung«, so Schaal und fügt hinzu: »Der SSV hat hervorragende Fans, daher will ich mein Bestes geben, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen.«

Adrovic kehrt zurück

Der zweite Rückkehrer ist Jonah Adrovic. Der 21-Jährige kommt vom Oberligakonkurrenten FC Rielasingen-Arlen an die Kreuzeiche. Adrovic spielte von 2016 bis 2017 beim SSV. Zuvor lief er für den TSV Ehningen und den GSV Maichingen auf. Über den SSV wechselte Adrovic dann zur TSG Balingen. Nach einer Saison ging es für den gebürtigen Böblinger weiter zu den Stuttgarter Kickers. Der FC Rielasingen-Arlen verpflichtete Adrovic 2021 von der SGV Freiberg. Für den Oberligisten absolvierte er 61 Partien.

»Das Paket beim SSV hat mich überzeugt. Die sportliche Perspektive, die gute Infrastruktur, die professionelle Vereinsführung und nicht zuletzt die Fans, die mich schon in der Jugend begeisterten«, sagt Adrovic zu seinem Wechsel. Die angestammte Position des 1,79 m großen Adrovic ist im zentralen Mittelfeldspieler. Dank seines guten Passspiels und Verständnis für das Spiel kann er aber auch auf der rechten Seite agieren. Aktuell studiert der Mittelfeldakteur Sportmanagement.

»Mit Ben und Jonah bekommen wir zwei vielseitig einsetzbare Spieler dazu, die den Verein und das Umfeld bestens kennen. Zudem treffen sie auf einige Jungs, mit denen sie schon zusammengespielt haben«, erklärt Sportvorstand Christian Grießer und ergänzt: »Beide passen gut zu unserer Strategie und unserer Mannschaft.«