SSV Reutlingen verlängert mit Schiffel und Gorgoglione

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat die Verträge mit Abwehrspieler Tom Schiffel und Mittelfeldmotor Riccardo Gorgoglione bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Mit der Vertragsverlängerung geht Tom Schiffel in sein 13. Jahr beim Kreuzeicheklub. Der 27-Jährige wechselte in der Jugend vom TSV Eningen zu den 05ern. Nach einem Jahr beim Regionalligisten TSG Balingen in der Spielzeit 2020/21, kehrte Schiffel zum SSV zurück. Der Außenverteidiger ist sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite einsetzbar und bietet dem Trainerteam so eine Reihe an Optionen. Bereits 186 Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg und 27 Spiele im WFV-Pokal absolvierte Schiffel im Trikot des SSV. Schiffel ist auch noch einer von drei verbliebenen Spielern im Kader, die 2015 den WFV-Pokal gewannen und in der darauffolgenden Saison zwei Spiele im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig absolvierten.

Riccardo Gorgoglione bleibt ebenfalls an Bord. Der 30-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom Oberligakonkurrenten FSV Bietigheim-Bissingen an die Kreuzeiche. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten avancierte Gorgoglione zum torgefährlichen Mittelfeldspieler. In 15 Oberliga-Partien kommt Gorgoglione aktuell auf fünf Treffer. Der Deutsch-Italiener ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und begann in der laufenden Saison auch schon als Stürmer. Neben der sportlichen Qualität bringt Gorgoglione auch reichlich Erfahrung mit. Mit über 226 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg gehört Gorgoglione zu den erfahrensten Spielern im Kader von Trainer Maik Stingel. Zum Ende der Rückrunde musste der Mittelfeldakteur aufgrund kleiner Krankheiten passen. Zum Rückrundenstart präsentierte sich Gorgoglione aber wieder in guter Verfassung und ist damit wieder eine Option für das Trainerteam. »Ich bin sehr froh, auch in der kommenden Saison Teil der SSV-Familie zu sein und bin überzeugt davon, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben werden«, so Gorgoglione.

»Wir bleiben uns treu und setzen weiterhin auf eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Leadern«, sagt Christian Grießer zur Vertragsverlängerung. Mit den Vertragsverlängerungen von Gorgoglione und Schiffel bindet der SSV zwei wichtige Spieler auch für das kommende Jahr und formt so weiter den Kader für die kommende Spielzeit. (pm)