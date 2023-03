SSV Reutlingen verlängert die Spielerverträge von Lübke und Meixner

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Denis Lübke ist ein SSV-Urgestein. Der 30-Jährige wechselte 2010 aus der Jugend des SV Böblingen an die Kreuzeiche und trägt seitdem rot-schwarz-weiß. Der Verteidiger absovierte insgesamt 177 Partien für die Reutlinger. Aufgrund seiner Physis und Ballsicherheit, ist der Rechtsfuß vielseitig in Defensive einsetzbar.

Lübke, der mit dem SSV unter anderem den Pokalerfolg 2014 feierte, gehört einmal mehr zu den Dauerläufern der 05er. Mit 1.663 Minuten liegt der Verteidiger auf Rang zwei aller Feldspieler. Nur Defensivpartner Nils Staiger sammelte mit 2.067 Minuten mehr Zeit auf dem Feld. Doch nicht auf dem grünen Rasen ist der 1,84 Meter große Lübke zentraler Bestandteil der Mannschaft. Gemeinsam mit seinem langjährigen Teamkameraden Pierre Eiberger übt er das Kapitänsamt aus. In der kommenden Saison wird Lübke zum dienstältesten Spieler im Kader, nach dem feststehenden Abgang von Eiberger, aufsteigen. »Der SSV ist meine Fußball-Familie, ich habe hier viel erlebt und bin froh ein weiteres Jahr die Farben des Vereins zu tragen«, sagt Lübke.

Denis Lübke (rotes Trikot) in Aktion auf dem Spielfeld. Foto: JoBaur Denis Lübke (rotes Trikot) in Aktion auf dem Spielfeld. Foto: JoBaur

Auch Meixner bleibt an der Kreuzeiche

Ebenfalls ein waschechter 05er ist Luca Meixner. In der U13 wechselte der inzwischen 20-Jährige vom TSV Sondelfingen zum SSV. Der Mittelfeldspieler durchlief alle Jugendmannschaften an der Kreuzeiche und führte in seinem letzten A-Jugend Jahr das Team als Kapitän aufs Feld. »Ich bin schon seit vielen Jahren im Verein und freue mich, dass ich meinen Vertrag verlängern konnte«, erklärt Meixner und fügt hinzu »Ich fühle mich in Reutlingen sehr wohl. Das Umfeld, das Stadion und die Fans sind top. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison«.

Zähes Ringen um den Ball: Luca Meixner (links) vom SSV Reutlingen gegen Moritz Jeggle vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer Zähes Ringen um den Ball: Luca Meixner (links) vom SSV Reutlingen gegen Moritz Jeggle vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer

Der 1,82 Meter große Mittelfeldmann ist, aufgrund seiner Dynamik mit und seiner Aggressivität gegen den Ball, variabel einsetzbar und überzeugte auch schon als Torjäger, wie beim 4:2-Auswärtssieg in Pforzheim. Zu Meixners größten Stärken gehört die Zweikampfführung. Trotz seiner jungen Jahre, scheut er kein Duell und geht resolut zur Sache. Neben dem Platz studiert Luca Bauingenieurwesen an der HFT in Stuttgart.

Mit der Vertragsverlängerung von Denis Lübke und Luca Meixner formt der SSV weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit und bleibt sich und seiner Philosophie treu. »Die Verlängerung beider Kontrakte ist ein weiterer Baustein in unserer Kaderplanung. Wir sind auf dem richtigen Weg und vertrauen unseren Spielern, die seit Jahren im Verein sind und das Projekt mittragen«, kommentiert Sportvorstand Christian Grießer die Vertragsverlängerung. (pm)