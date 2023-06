SSV Reutlingen setzt bei neuen Spielerverträgen auf »Eigengewächse«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat zwei Spieler aus den eigenen Reihen für die erste Mannschaft rekrutiert. Ihre Verträge laufen bis zum 30. Juni 2024.

Enrico Piu spielte schon in der Jugend für die 05er. Im Jahr 2013 kam Piu aus der Jugend des VfL Kirchheim an die Kreuzeiche. Nach einem kurzen Intermezzo bei den Stuttgarter Kickers kehrte der Torspieler 2016 zurück zum SSV. Insgesamt absolvierte der 23-Jährige 81 Partien in der Oberliga für die Kreuzeiche-Kicker. »Ich freue mich, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr beim SSV verlängert zu haben. Der Verein, die leidenschaftlichen Fans, die Kreuzeiche sowie die letzten 5 Jahre sind hierfür ausschlaggebend. Ich kann es kaum erwarten, in die neue Runde zu starten und alles für den Verein zu geben«, erklärt der gebürtige Nürtinger seine Vertragsverlängerung.

Der 1,80 m große Torspieler gehört dank seines starken Passspiels und der Ruhe am Ball zur neuen Torspielergeneration, die auch im Spiel mit dem Ball überzeugen. Neben den fußballerischen Fähigkeiten zeichnen den Stammkeeper des SSV seine Qualitäten im Eins-gegen-eins aus. »Enrico ist ein Eigengewächs und hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung in der Oberliga. Wir freuen uns, mit ihm und Louis in die neue Saison zu starten«, so Sportvorstand Christian Grießer.

Eigengewächs bleibt den 05ern treu

Ein weiteres Eigengewächs hat den Sprung aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft geschafft. Ole Deininger, der in der vergangenen A-Junioren Bundesligasaison seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Der 18-Jährige ist auf der rechten Seite zu Hause. Mit seinem Tempo und seinem Durchsetzungsvermögen überzeugte der Schienenspieler die Verantwortlichen des SSV. »Ole ist schon lange beim SSV. Er kennt die Strukturen und war in der Jugend immer wieder Kapitän. Wir sind von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt und trauen ihm den Sprung in die erste Mannschaft zu«, sagt Grießer zum Youngster.

Der gebürtige Tübinger kam 2015 im Alter von elf Jahren zum SSV. Zuvor startete seine fußballerische Laufbahn beim TSV Mähringen. In der U19 erlebte der Rechtsaußen seine erfolgreichsten Jahre beim SSV. In der Mannschaft, in der auch die SSV-Akteure Florian Krajinovic, Furkan Özüdogru, Vladan Djermanovic, Kevin Founes und Louis Potye spielten, holte er den WFV-Pokalsieg 2022 und feierte den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga. Im letzten Jahr erlebte Deininger dann unter anderem mit dem Spiel gegen die U19 des FC Bayern München in der U19-Bundesliga einige Highlights. »Ich bin schon viele Jahre an der Kreuzeiche, der SSV ist Teil meiner Familie. Umso glücklicher bin ich um das Vertrauen und freue mich auf die nächsten Jahre als 05er«, so der gebürtige Tübinger. (pm)