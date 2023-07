SSV Reutlingen nimmt Regionalliga-Kicker unter Vertrag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen nimmt Luca Plattenhardt unter Vertrag. Der 25-Jährige kommt vom Regionalligisten FC 08 Homburg.

Luca Plattenhardt ist beim SSV kein Unbekannter. Nachdem er das Fußballspielen beim 1. FC Frickenhausen begonnen hatte, wechselte Plattenhardt 2009 in die Jugend des SSV Reutlingen. 2013 ging es dann weiter zum TSV 1860 München. Bei den Sechzgern durchlief er fortan alle Jugendmannschaften und kommt auf 25 Partien in der B-Junioren Bundesliga und 38 Spiele in der A-Junioren Bundesliga. Es folgte sein zweiter Aufschlag beim SSV Reutlingen. Von 2017 bis 2018 schnürte Plattenhardt die Schuhe für die 05er in der Oberliga. Nach einem starken Jahr wechselte der 25-Jährige in die Regionalliga zum FC 08 Homburg. Bei den Saarländern absolvierte er 111 Partien in der Regionalliga Südwest.

Erfahrung und Offensivqualitäten

Luca ist auf der Außenbahn zu Hause. Der Schienenspieler kann sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden und schafft so weitere Optionen für das Trainerteam um Maik Stingel. Dank seiner Schnelligkeit und seines Offensivdrangs glänzt er immer wieder in der Offensive. »Mit Luca bekommen wir einen absoluten Topspieler dazu. Er hat in der Regionalliga seine Qualität mehrfach unter Beweis gestellt, stammt aus der Region und wird unser Spiel bereichern«, sagt Sportvorstand Christian Grießer.

Mit seinen 25 Jahren gehört er zu den erfahrenen Spielern in der jungen Reutlinger Mannschaft und soll daher auf und neben dem Platz eine tragende Rolle einnehmen. »Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft. Ich will mit meiner Erfahrung vorangehen und Verantwortung übernehmen«, erklärt Plattenhardt und fügt hinzu: »Ich habe Bock auf den gemeinsamen Weg mit der Mannschaft, dem Trainerteam und dem Verein. Für mich ist es ein Nachhausekommen.«

Fußball ist die Sprache der Familie Plattenhardt. Marvin Plattenhardt, der sechs Jahre ältere Bruder, war in der letzten Saison Kapitän des Bundesligaabsteigers Hertha BSC Berlin und lief unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2018 als Nationalspieler auf. (pm)