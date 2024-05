Der in der Fußball-Oberliga mitten im Abstiegskampf steckende SSV Reutlingen musste sich bei der TSG Backnang mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und liegt in der Tabelle weiterhin auf Platz 14.

Trifft für den SSV Reutlingen: Riccardo Gorgoglione (links). Foto: STEFFEN SCHANZ Trifft für den SSV Reutlingen: Riccardo Gorgoglione (links). Foto: STEFFEN SCHANZ

