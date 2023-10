Nach einer schwachen ersten Halbzeit dreht Fußball-Oberligist SSV Reutlingen gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen richtig auf und gleicht mit zwei Toren zum 2:2-Endstand aus. Was in der Kabine während der Halbzeit los war.

Luca Plattenhardt (rechts) kämpft auf dem Platz mit viel Leidenschaft für seinen SSV Reutlingen. Foto: Eibner-Pressefoto Luca Plattenhardt (rechts) kämpft auf dem Platz mit viel Leidenschaft für seinen SSV Reutlingen. Foto: Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.