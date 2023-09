SSV Reutlingen gegen FV Ravensburg - dieses ursprünglich für den 30. August terminierte Spiel in der Fußball-Oberliga wird am Mittwoch (19 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion nachgeholt.

Florian Krajinovic (rotes Trikot) vom SSV Reutlingen meldet sich nach einer Verletzungspause einsatzbereit zurück. Foto: Steffen Schanz Florian Krajinovic (rotes Trikot) vom SSV Reutlingen meldet sich nach einer Verletzungspause einsatzbereit zurück. Foto: Steffen Schanz

