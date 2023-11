Weshalb Mattia Trianni und Riccardo Gorgoglione gegen den ATSV Mutschelbach Schlüsselfiguren beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen sind und was Trainer Maik Stingel vor dem Auswärtsspiel verändern will.

Mattia Trianni wird dem SSV Reutlingen beim ATSV Mutschelbach laut Trainer Maik Stingel eine große Hilfe sein. Foto: Eibner-Pressefoto Mattia Trianni wird dem SSV Reutlingen beim ATSV Mutschelbach laut Trainer Maik Stingel eine große Hilfe sein. Foto: Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.