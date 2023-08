1:5-Pleite in Hollenbach, zweite Niederlage im zweiten Spiel - der SSV Reutlingen legt in der Fußball-Oberliga einen Fehlstart hin. Darum genießt Trainer Maik Stingel bei den Verantwortlichen nach wie vor volles Vertrauen.

SSV-Stürmer Vladan Djermanovic (rechts) im Laufduell mit dem Hollenbacher Innenverteidiger Arne Schülke. Foto: JoBaur SSV-Stürmer Vladan Djermanovic (rechts) im Laufduell mit dem Hollenbacher Innenverteidiger Arne Schülke. Foto: JoBaur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.