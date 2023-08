Mit diesem Aufgebot geht der SSV Reutlingen in die Fußball-Oberliga-Saison 2023/24. Hintere Reihe von links: Ole Deininger, Florian Krajinovic, Luca Plattenhardt, Luca Meixner, Riccardo Gorgoglione, Tom Schiffel, Jonah Adrovic, Daniel Sanchez; mittlere Reihe von links: 2. Vorsitzender Christian Grießer, Torwarttrainer Matthias Wucherer, Mannschaftsarzt Mickel Washington, Torwartrainer Stefan Kuchelmeister, Roman Kasiar, Kevin Founes, Vladan Djermanovic, Denis Lübke, Stefan Ilic, Co-Trainer Jack Luz, Co-Trainer Ferhat Findik, Physiotherapeutin Madita Habermehl, Trainer Maik Stingel; vordere Reihe von links: Onesi Kuengienda, Mattia Trianni, Marco Gaiser, Mirhan Inan, Enrico Piu, Louis Potye, Marvin Jäger, Ben Schaal, Aaron Leyhr, Nils Staiger. Foto: Jo Baur Mit diesem Aufgebot geht der SSV Reutlingen in die Fußball-Oberliga-Saison 2023/24. Hintere Reihe von links: Ole Deininger, Florian Krajinovic, Luca Plattenhardt, Luca Meixner, Riccardo Gorgoglione, Tom Schiffel, Jonah Adrovic, Daniel Sanchez; mittlere Reihe von links: 2. Vorsitzender Christian Grießer, Torwarttrainer Matthias Wucherer, Mannschaftsarzt Mickel Washington, Torwartrainer Stefan Kuchelmeister, Roman Kasiar, Kevin Founes, Vladan Djermanovic, Denis Lübke, Stefan Ilic, Co-Trainer Jack Luz, Co-Trainer Ferhat Findik, Physiotherapeutin Madita Habermehl, Trainer Maik Stingel; vordere Reihe von links: Onesi Kuengienda, Mattia Trianni, Marco Gaiser, Mirhan Inan, Enrico Piu, Louis Potye, Marvin Jäger, Ben Schaal, Aaron Leyhr, Nils Staiger. Foto: Jo Baur

