SSV Reutlingen besiegt TSG Tübingen mit 5:0

Der zweifache Torschütze Roman Kasiar (am Ball) im Zweikampf mit Tübingens Kapitän Simeon Zahn. Rechts: Luca Meixner vom SSV, der wegen einer Knieblessur frühzeitig vom Feld musste. FOTO: BAUR

TÜBINGEN. Aufatmen im Lager des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. Das 5:0 (2:0) im Testspiel bei der eine Klasse tiefer in der Verbandsliga angesiedelten TSG Tübingen war der erste Sieg seit dem 8. April – damals bezwang der SSV in der Punkterunde den Offenburger FV mit 4:1. Reutlingens Trainer Maik Stingel hatte gestern Abend quasi doppelten Grund zur Freude: »Die Leistung und das Ergebnis haben gestimmt.« Das nächste Testspiel ist für die SSVler ein Erlebnis: Am Samstag (15 Uhr) kommt der Bundesligist VfB Stuttgart ins Kreuzeiche-Stadion.

Roman Kasiar brachte die Reutlinger mit zwei Toren früh mit 2:0 in Führung. Der vom Liga-Rivalen FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum Kreuzeiche-Club gestoßene Angreifer war in der vierten Minute nach einer Hereingabe von Onesi Kuengienda und nach 14 Minuten nach einer sehenswerten Kombination erfolgreich. »In der ersten Halbzeit hatten wir eine brutale Offensivwucht«, lobte Stingel seine Schützlinge. Tübingens Coach Michael Frick stellte fest: »Wir haben gut angefangen, aber aus unserer Sicht zwei blöde Gegentore kassiert.« Mit zunehmender Spielzeit habe sein Team »keinen Zugriff« mehr gehabt.

Der SSV, der in den ersten Testspielen gegen den Regionalliga-Vertreter FV Illertissen mit 0:4 verlor und gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd zu einem 2:2-Remis kam, agierte sehr engagiert und zeigte ansehnlichen Kombinationsfußball. Florian Krajinovic und Kuengienda vergaben gute Möglichkeiten. Die einzige Chance für Tübingen vereitelte Keeper Louis Potye, der bei einem Schuss von Lukas Pfister auf dem Posten war.

Im zweiten Durchgang dominierten die Reutlinger eindeutig. »Wir waren nicht mehr da«, sagte Frick, dessen Team einen Tag zuvor bei einem Blitzturnier in Hirschau im Einsatz war. Nach Vorarbeit von Krajinovic und Ole Deininger traf Riccardo Gorgoglione (62. Minute) zum 3:0, Jonah Adrovic (67.) erzielte das 4:0 und Vladan Djermanovic (76.) stellte per Strafstoß – Mirhan Inan wurde von Torhüter Denis-Andreas Cojocaru zu Fall gebracht – den 5:0-Endstand her. »In der zweiten Halbzeit haben wir konzentriert gespielt«, meinte Stingel, der Youngster Donat Morina ein Sonderlob zollte. (GEA)