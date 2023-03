Nach 17 Jahren: Kapitän Pierre Eiberger verlässt den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach 17 Jahren für den Verein verlässt Pierre Eiberger den SSV Reutlingen zum Saisonende.

»Anfang des Jahres habe ich eine Stelle in leitender Funktion angetreten. Ich bin schon jetzt beruflich sehr stark eingespannt und merke, dass ich den für die Oberliga erforderlichen Aufwand leider nicht mehr leisten kann. Nach langen intensiven Gesprächen mit der Vereinsführung habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, den SSV Reutlingen nach 17 Jahren zu verlassen. Ich wünsche unserem SSV nur das Beste«, betont Eiberger.

Sportlich ein herber Verlust

Vorstand Sport Christian Grießer ergänzt: »Sportlich ist der Abgang von Pierre natürlich ein herber Verlust. Er hat dem Verein sagenhafte 17 Jahre lang die Treue gehalten, was man im Fußball in dieser Form nur noch selten erlebt. Ab einem bestimmten Fußballalter verschieben sich die Prioritäten und die berufliche Karriere und Freizeit bekommen einen höheren Stellenwert. Daher haben wir Verständnis für Pierres Entscheidung, auch wenn wir sie bedauern. Pierro ist und bleibt ein SSVler durch und durch. Wir alle wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und freuen uns darauf, ihn auch über die Saison hinaus an der Kreuzeiche begrüßen zu dürfen.« (pm)