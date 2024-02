Marco Gaiser spricht über die Leidenszeit während seiner langen Verletzung, wie es ihm jetzt geht und wie er dem SSV Reutlingen beim Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga helfen will.

Freut sich, endlich zurück auf dem Platz zu sein: Marco Gaiser vom SSV Reutlingen (rechts), hier im Zweikampf mit Sergen Erdcem von der SG Empfingen. Foto: JoBaur Freut sich, endlich zurück auf dem Platz zu sein: Marco Gaiser vom SSV Reutlingen (rechts), hier im Zweikampf mit Sergen Erdcem von der SG Empfingen. Foto: JoBaur

