Kleinigkeiten bringen den SSV Reutlingen immer wieder auf die Verliererstraße

REUTLINGEN. Schlecht geschlafen habe er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, berichtete Maik Stingel. Der Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen musste die unnötige und unglückliche 3:4-Niederlage im Kellerduell beim FC 08 Villingen sowie das weitere Zusammenrücken der Abstiegskandidaten verarbeiten. Seine Elf hat die Partie über weite Strecken dominiert, doch immer wieder sind es Kleinigkeiten, die den SSV auf die Verliererstraße bringen. In Villingen setzte es zwei Gegentreffer nach Einwürfen. Stingel: »Das ist zu billig.«

Viel Zeit zum Grübeln bleibt den auf Rang elf geführten Mannen um Kapitän Pierre Eiberger nicht. Die Englische Woche wird am Sonntag (14 Uhr) mit dem Gastspiel beim Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach abgeschlossen. In Villingen hat sich sein Team mehrere Rückstände eingefangen, »doch wir sind immer zurückgekommen, haben uns aber leider nicht belohnt«, so Stingel. Er rechnet morgen beim ehemaligen Drittligisten mit einem »intensiven« Spiel. Großaspach, das weiterhin auf seinen Top-Angreifer Dominik Salz (Muskelfaserriss in der Fußsohle) verzichten muss, verteidige »kompakt und aggressiv«.

Marvin Jäger auf der Bank

Onesi Kuengienda und Marco Gaiser fallen beim SSV verletzungsbedingt aus. Samuel Mayer kehrt in den Kader zurück. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler fehlte in Villingen aus disziplinarischen Gründen. »Es gab einen Vorfall, der aber intern bleibt«, erklärte Stingel. Der Coach meint, dass angesichts der angespannten Situation im Abstiegskampf »Konflikte normal« seien. »Die Sache ist geklärt. Weiter geht’s.« Vorwärts geht’s bei Marvin Jäger. Für den etatmäßigen Abwehrchef, der sich Ende Oktober einen Wadenbeinbruch zuzog und am Mittwoch in Villingen auf der Bank saß, käme ein Startelf-Einsatz »zu früh«, glaubt Stingel. Der Plan ist, dass Jäger in den letzten drei, möglicherweise entscheidenden Spielen dabei ist.

»Bei unserer 1:3-Niederlage am Mittwoch in Göppingen haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt«, sagte Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias. Seine Elf sei »in keiner Phase in unsere offensiven und defensiven Abläufe gekommen«, stellte der ehemalige Coach der TSG Backnang und des SGV Freiberg fest. In den Reihen der Großaspacher stehen drei Ex-SSVler: Luca Wöhrle und Bleart Dautaj wechselten vor Beginn dieser Runde zur SG Sonnenhof, Benedict dos Santos spielte in der Jugend für die Spvgg Mössingen und den Kreuzeiche-Club, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte. (GEA)